Antakya'da yüzme turnuvasında belediye takımı şampiyon oldu

turnuva ve katılım:

Antakya Belediyesi ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 2. Kamil Köseoğlu Yüzme Turnuvası, çok sayıda izleyici ve katılımcı önünde tamamlandı. Organizasyonu Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, daire müdürleri, belediye personeli ve sporcuların aileleri takip etti; etkinlik yerel spor topluluğunun buluşma noktası oldu.

şampiyonluk ve ödül töreni:

Yarışlar sonucunda takım halinde birinci olan Antakya Belediyesi sporcularına madalya ve kupa takdimi yapıldı. Başkan Yapar, müsabakaları izleyerek sporcuları tebrik etti; başarıda emeği geçen antrenörlere ve ailelere teşekkür ederek sporun desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

etkinliğin mesajı ve kapanış:

Program, sporcuların başarılarının sürmesi dileği ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Turnuva, yerel yönetim ile spor kurumlarının iş birliğinin somut bir örneği olarak, genç sporcuların gelişimine verilen önemin altını çizdi.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, YÜZME TURNUVASINDA DERECEYE GİREN SPORCULARA KUPA VE MADALYALARINI TAKDİM ETTİ.