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Yayladağı Karaköse'de altyapı dönüşümü: 30 yıllık kanalizasyon hattı tarihe karışıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, HATSU ve Yayladağı Belediyesi ortaklığıyla Karaköse Mahallesi'nde 30 yıllık kanalizasyon hattı modern standartlarda yenileniyor; çalışma altyapıyı güçlendirip çevre sorunlarını engellemeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Yayladağı Karaköse'de altyapı dönüşümü: 30 yıllık kanalizasyon hattı tarihe karışıyor

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Yayladağı ilçesi Karaköse Mahallesi'nde başlatılan çalışmayla, kullanım ömrünü tamamlayan 30 yıllık kanalizasyon hattı tamamen yenileniyor. Projenin amacı, bölgedeki altyapıyı modern standartlara kavuşturmak, üstyapı yenileme öncesinde temel altyapı sorunlarını gidermek ve olası çevre problemlerinin önüne geçmektir.

Uygulama süreci:

İşler öncelikle mevcut hattın tespit ve keşif çalışmalarıyla başladı. Eski boruların sökülüp yerine daha dayanıklı ve bakım kolaylığı sağlayan yeni hatların döşenmesi planlanıyor. Yenileme sırasında altyapının uzun vadeli performansı ve hizmet sürekliliği gözetiliyor.

Kurumlar arası koordinasyon ve bölge kapsamı:

Çalışmalar, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ve Yayladağı Belediyesi iş birliğiyle yürütülüyor. Üç kurumun ekipleri koordineli şekilde çalışarak projenin hızlı ve eksiksiz tamamlanmasını hedefliyor.

HATSU yetkilileri, Hatay genelinde altyapı sistemlerine yönelik bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin ilgili kurum ve belediyelerle eşgüdümlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. Bölgedeki altyapı dönüşümünün tamamlanmasının hem günlük yaşam kalitesini artırması hem de çevresel riskleri azaltması bekleniyor.

YAYLADAĞI’NDA KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN KANALİZASYON HATTININ YENİLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR...

YAYLADAĞI’NDA KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN KANALİZASYON HATTININ YENİLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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