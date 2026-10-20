Sandıklı'da yollar yeniden çiziliyor: 1,3 milyar liralık altyapı entegrasyonu

İncirliova'da kapsamlı altyapı çalışmaları

İncirliova ilçesinin Sandıklı Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları, yeni yol bağlantıları ile birlikte kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yatırımlarını kapsayacak şekilde ilerliyor. Proje kapsamında elektrik ve internet kabloları da eş zamanlı olarak yer altına alınıyor; amaç, mahallenin dayanıklı ve uzun vadeli bir altyapıya kavuşması olarak açıklanıyor.

yol bağlantıları ve cadde düzenlemeleri:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kayaın verdiği bilgiye göre, çalışmalarda öncelik Cumhuriyet Mahallesi ile Sandıklı Mahallesi'ni birbirine bağlayacak, Lozan Caddesinin devamı niteliğindeki yeni yol bağlantısına veriliyor. Bunun yanı sıra Dumlupınar Caddesi, Vatan Caddesi ve mahallenin farklı noktalarında kapsamlı düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor.

kanalizasyon, yağmur suyu ve kabloların entegrasyonu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen yatırımlarda, 1,3 milyar TL değerindeki kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projeleri öne çıkıyor. Bu altyapı hattıyla entegre şekilde yürütülen çalışmalarda elektrik ve internet kablolarının yer altına alınması planlanıyor; böylece hem görsel kirlilik azaltılacak hem de altyapı arızalarına karşı dayanıklılık artırılacak.

Başkan Aytekin Kaya, yürütülen çalışmaların ilçenin altyapısını güçlendirmeye yönelik olduğunu vurgulayarak, "İncirliova'nın geleceğine yatırım yapıyoruz; daha güçlü bir altyapı ve daha yaşanabilir bir ilçe için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Kaya, yatırımların ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Yetkililer, proje tamamlandığında hem ulaşım ağının hem de altyapı hizmetlerinin daha koordineli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını, mahalle sakinlerinin günlük yaşam kalitesinin artmasının hedeflendiğini belirtiyor. Çalışmaların etaplar halinde ve koordineli biçimde devam ettiği bildirildi.

İNCİRLİOVA’NIN SANDIKLI MAHALLESİ’NDE YENİ YOL BAĞLANTISI BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI NOKTALARDA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, 1,3 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI YATIRIMLARIYLA ELEKTRİK VE İNTERNET KABLOLARI DA YER ALTINA ALINIYOR.