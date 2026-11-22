Antalya'nın kış peyzajı Hurma tesisinde hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört mevsim boyunca estetik ve canlı görünmesini sağlamak amacıyla kışlık çiçek üretimini sürdürüyor. Hurma Bitki Üretim Tesisi'nde üretilen bitkiler, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kent genelinde peyzaj düzenlemelerinde kullanılacak.

Hurma tesisinde üretilen türler:

Tesis bünyesinde 4 milyon adet kışlık mevsimlik çiçek yetiştirildi. Üretimde süs lahanası, bodur aslanağzı, boylu aslanağzı, bellis (çayır papatyası), alisyum, iri çiçekli petunya ve iri çiçekli menekşe olmak üzere yedi farklı tür yer alıyor. Bu çeşitlilik, farklı renk ve form seçenekleriyle kış aylarında cadde, bulvar ve yeşil alanlara zenginlik katacak şekilde planlandı.

Dikim programı ve hedeflenen görünüm:

Üretilen çiçekler belirlenen peyzaj programı kapsamında etaplar halinde kavşaklara, orta refüjlere, parklara ve diğer yeşil alanlara dikilecek. Mevsim şartlarına uygun seçilen türlerle Antalya'nın kış döneminde de canlı, estetik ve bakımlı bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, dikim ve bakım çalışmalarını planlayarak kent genelinde süreklilik sağlamayı amaçlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN DÖRT MEVSİM RENGÂRENK BİR GÖRÜNÜME SAHİP OLMASI AMACIYLA KIŞLIK ÇİÇEK ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR. HURMA BİTKİ ÜRETİM TESİSİ'NDE YETİŞTİRİLEN 4 MİLYON MEVSİMLİK ÇİÇEK KENT GENELİNDEKİ KAVŞAK, REFÜJ, PARK VE YEŞİL ALANLARLA BULUŞTURULACAK.