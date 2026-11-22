Solhan'da sağanak sonrası yaşam etkilendi:

Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan yoğun yağış, kısa sürede günlük yaşamı aksattı. İlçenin bazı bölgelerinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle sokaklar ve bodrum katlar suyla doldu, vatandaşlar ve esnaf ani yağışın yarattığı etkiyle karşılaştı.

Ev ve iş yerlerinde su baskınları:

Yağışın ardından birçok ev ve iş yerine su girdi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla su tahliye çalışması yaparak eşyalarını ve evraklarını korumaya çalıştı. Su baskını nedeniyle zemin ve depo alanlarında hasar oluştuğu, bazı kişisel eşyaların zarar gördüğü bildirildi.

İşletmelerde maddi zarar ve kurtarma çalışmaları:

Etki alanındaki işletmelerden bir fırının deposuna dolan sular nedeniyle çok sayıda un ve tuz kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibi mağduriyet yaşarken, malzemelerin yeniden temini ve depolama koşullarının düzenlenmesi gerekecek. İlçe genelinde zarar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü, yetkililer ve vatandaşların ortak çabasıyla hasarın azaltılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Yetkililer ve ilgili kurumlar, olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürüttüğünü bildirdi; vatandaşlar ise benzer durumlara karşı önlemlerin artırılmasını talep ediyor.

YAĞIŞIN ARDINDAN BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASARKEN, BİR FIRININ DEPOSUNDA BULUNAN ÇOK MİKTARDA UN VE TUZ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.