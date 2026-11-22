yarışma ayrıntıları:

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kepez Halk Plajı'nda düzenlenen balık yakalama yarışması, kıyasıya geçen 2 gün boyunca sürdü.

Etkinlikte 14 farklı tür belirlenirken, yarışma süresince toplam 455 limit üstü balık yakalandı.

kazananlar:

Yarışmayı, Adana Sportif Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği sporcuları Gürhan Yazıcıoğlu ve Ertuğrul Kıraner birincilikle tamamladı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonun resmi sonuçları bu şekilde açıklandı.

ÇANAKKALE’DE BALIK YAKALAMA YARIŞMASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU.