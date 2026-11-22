Cizre'de köy yolları 2026 yatırım programı kapsamında yenilendi

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmayla Cizre ilçesine bağlı köy yollarında kapsamlı bir asfaltlama çalışması tamamlandı. 2026 yatırım programı çerçevesinde gerçekleştirilen projede toplam 28 kilometre köy yolu Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ile kaplandı. Yatırımın toplam bedeli ise 300 milyon lira olarak açıklandı.

çalışmanın kapsamı ve uygulama süreci:

Cizre Kaymakamlığı tarafından duyurulan çalışmada, kırsal mahallelerin yol altyapısının yenilenmesi hedeflendi. Yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen asfalt serimi, mevcut taşlı veya stabilize yolların yerine BSK kaplama uygulanmasını içeriyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte köy yollarında daha düzenli yüzey, iyileşmiş drenaj ve artan yol güvenliği sağlanması amaçlanıyor.

yerel etki ve beklentiler:

Yetkililer, yatırımla birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ulaşım imkanlarında gözle görülür kolaylık, taşımacılık ve servis hizmetlerinde iyileşme beklendiğini belirtti. Projenin, günlük yaşamı kolaylaştırmanın yanı sıra kış şartlarında ulaşılabilirliği artırması ve yol güvenliğine olumlu katkı sunması hedefleniyor. Cizre ilçesinin kırsal ulaşım altyapısına yapılan bu yatırımın, bölgedeki ekonomik ve sosyal hareketliliği desteklemesi bekleniyor.

Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi yetkilileri, tamamlanan çalışmanın 2026 yatırım programı kapsamında planlandığı şekilde hayata geçirildiğini ifade ederken, bölge sakinlerinin yeni asfaltın sunduğu konfor ve güvenlikten faydalanmasının öncelikli amaç olduğuna dikkat çekti.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE KÖYLERİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI. ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN 2026 YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARLA 28 KİLOMETRELİK KÖY YOLU BSK ASFALTLA KAPLANIRKEN, YATIRIMIN TOPLAM BEDELİ 300 MİLYON TL OLDU.