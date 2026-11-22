Dijital tuzak uygulaması başlatıldı:

Mersin’in Akdeniz ilçesinde narenciye üretiminin önemli zararlılarından Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında dijital tuzak uygulaması başlatıldı. Bölgenin önder üreticilerinden Garib Aktarla'ya ait bahçede kurulum gerçekleştirildi.

Uygulamaya kimler katıldı:

Uygulamaya Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Hatipoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Azmi Murat Erdem, firma yetkilileri ile il ve ilçe müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Nasıl bir yöntem hedefleniyor:

Kurulan dijital tuzaklarla Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunun düzenli olarak izlenmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dijital teknolojilerin tarımsal mücadelede daha etkin kullanılmasının üreticilerin ürün kayıplarını azaltacağını ve narenciye üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Amacı ve yaygınlaştırma:

Uygulama ile üreticilerin emeğinin korunması ve bölgedeki narenciye üretiminin geleceğine yönelik teknoloji destekli mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE NARENCİYE ÜRETİMİNİN ÖNEMLİ ZARARLILARINDAN AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DİJİTAL TUZAK UYGULAMASI BAŞLATILDI.