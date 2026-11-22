Bölgeye dökülen molozun kapsamı ve içerdiği atıklar:

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Düzler Sahili’ne, eski Ziraat Bankası binasının yıkımından çıkan 18 kamyon inşaat atığı doğrudan kumların üzerine boşaltıldı. Atık yığınının denize yaklaşık 3 metre mesafede olması ve doğrudan kumsala dökülmesi çevrede ciddi tepki yarattı.

Molozların içinde inşaat demiri, çok sayıda çivi, cam, PVC ve pis su gideri boruları, köpük, sünger, yalıtım malzemeleri, ahşap, eski tip tuğla, fayans ve çimento atıkları bulunduğu bildirildi. Bu karışık yapının açıkça ayrıştırma gerektirdiği, doğrudan kullanılmasının çevresel ve teknik riskler taşıdığı değerlendiriliyor.

Belediye başkanının açıklaması ve yerel tepkiler:

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yol dolgusu amacıyla 5-6 kamyon moloz dökülmesi talimatını verdiğini, yüklenici firmanın belirlenen miktardan fazla moloz boşalttığını ve fazlalığın kaldırılacağını söyledi. Bu açıklama, tartışmaları dindirmek yerine yeni sorular doğurdu; özellikle kumsala baştan itibaren moloz dökülmesinin hangi plan ve teknik rapora dayandığı belirsizliğini koruyor.

Yukarıyapıcı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek de belediye fen işleri görevlilerinin molozların bozuk yolların altına serileceği ve üzerinin mıcırla kaplanacağı bilgisini verdiğini aktardı. Muhtar, 18 kamyonun miktar olarak fazlalığına dikkat çekti ve atıklarda demir, çivi, cam ile plastik parçalar bulunduğunu kaydetti.

Resmi inceleme, teknik kaygılar ve asbest sorgusu:

Olayın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye giderek inceleme başlattı. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Yıkımı gerçekleştiren firmanın Bursa merkezli olduğu yönünde iddialar var, bu husus da incelemelerde ele alınıyor.

Teknik açıdan, inşaat ve yıkıntı atıklarının yol dolgusunda kullanılabilmesi için ayrıştırılması, işlenmesi ve ilgili şartları karşılaması gerekiyor. İçerisinde çivi, demir, plastik ve yalıtım malzemeleri bulunan karışık molozun üzerinin mıcırla kapatılması, bu atıkları güvenli ve uygun malzemeye dönüştürmüyor. Kumsala dökülen yığının hangi teknik rapora göre yol dolgusu kabul edildiği halen açıklanmadı.

Ayrıca, yıkımdan çıkan eski yapı ve yalıtım malzemeleri nedeniyle asbest analizinin yapılıp yapılmadığı önemli bir soru işareti. Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik uyarınca yıkım öncesinde asbest envanteri hazırlanması gerekiyor; atıkların asbest içerip içermediği ancak laboratuvar analizleriyle belirlenebilir. Bu tespit yapılmadan malzemelerin kullanımı veya sahaya bırakılması çevre ve halk sağlığı açısından risk teşkil eder.

Gelecek adımlar ve belirsiz kalan noktalar:

Belediye başkanının, fazla molozların kaldırılacağını belirtmesine rağmen sahilin tamamen temizlenip temizlenmeyeceği ve ilk 5-6 kamyon molozun akıbeti belirsizliğini koruyor. Yıkım alanından ileride 50-60 kamyon daha moloz çıkabileceği değerlendirmesi yapılıyor; bu atıkların nereye taşınacağı ve nasıl bertaraf edileceği de açıklanmayı bekleyen konular arasında.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların belirlenmesi ve sahildeki çevre kirliliğinin giderilmesi için yürütülen inceleme sonuçları kamuoyunun beklediği bilgi niteliğinde. Kumsala dökülen molozun içeriğinin netleşmesi, asbest analizleri ve teknik raporların paylaşılması kararların hukuki ve çevresel çerçevede değerlendirilmesi açısından belirleyici olacak.

ERDEK İLÇESİNDE ESKİ ZİRAAT BANKASI BİNASININ YIKIMINDAN ÇIKAN 18 KAMYON MOLOZUN DÜZLER SAHİLİ'NDE DENİZE YAKLAŞIK 3 METRE MESAFEDE, DOĞRUDAN KUMSALA DÖKÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ.