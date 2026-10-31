Pamukkale'de park halindeki araç alev aldı, itfaiye söndürdü

Pamukkale'de park halindeki araçta yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangının gelişimi:

Alevlerin kısa sürede etkisini artırması üzerine çevredekiler durumu bildirdi; yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı ve çevredeki kimseler zarar görmedi.

müdahale ve hasar:

İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınsa da otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında kesin bir belirleme yapılmadı; yetkililer süreci soruşturuyor.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN, OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.