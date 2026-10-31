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Pamukkale'de park halindeki araç alev aldı, itfaiye söndürdü

Pamukkale'nin Pınarkent Mahallesi'nde park halindeki otomobil alev aldı; vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pamukkale'de park halindeki araç alev aldı, itfaiye söndürdü

Pamukkale'de park halindeki araçta yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangının gelişimi:

Alevlerin kısa sürede etkisini artırması üzerine çevredekiler durumu bildirdi; yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı ve çevredeki kimseler zarar görmedi.

müdahale ve hasar:

İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınsa da otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında kesin bir belirleme yapılmadı; yetkililer süreci soruşturuyor.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN, OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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