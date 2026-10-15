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Pamukkale'de sis trafiği yavaşlattı: Denizli-Antalya'da görüş yer yer 5 metreye düştü

Pamukkale'de sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, Denizli-Antalya karayolunda görüşü yer yer 5 metreye düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı; dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Pamukkale'de sis trafiği yavaşlattı: Denizli-Antalya'da görüş yer yer 5 metreye düştü

Pamukkale'de sis trafiği yavaşlattı: Denizli-Antalya'da görüş yer yer 5 metreye düştü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, şehirlerarası ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgedeki en etkili noktalardan biri olan Cankurtaran Mahallesi mevkiinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar geriledi.

mevcut durum ve etkilediği güzergahlar:

Denizli-Antalya karayolu üzerinde yoğunlaşan sis kütlesi, sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi. Özellikle sabah saatlerinde Cankurtaran mevkiinde görüş azlığı nedeniyle araçlar düşük hızda seyretmek zorunda kaldı.

Sürücüler, güvenlik önlemi olarak araçlarının dörtlü flaşörlerini ve sis farlarını kullanarak ilerledi. Bu önlemler, trafik akışının tamamen durmasını önlese de yolculuk süreleri uzadı ve sürücüler zor anlar yaşadı.

görüntülenme ve kayıt altına alınması:

Bölgede etkili olan sis, karayolunda seyreden araçların yanı sıra havadan da dron ile görüntülendi. Havadan çekilen kayıtlar, sisin yoğunluğunu ve görüş mesafesindeki düşüşü görsel olarak belgeledi.

Sis nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgede sürücülerin tedbirli olmaya devam ettiği belirtildi; yetkililer ve sürücüler düşük hız ve uygun aydınlatma kullanımına dikkat etti.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN SİS, DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLUNDA ULAŞIMI...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN SİS, DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLUNDA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. CANKURTARAN MAHALLESİ MEVKİİNDE GÖRÜŞ MESAFESİNİN YER YER 5 METREYE KADAR DÜŞMESİ NEDENİYLE SÜRÜCÜLER TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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