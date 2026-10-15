Panelde protesto ve söz düellosu: Hegseth'e 'sen bir korkaksın' tepkisi

Panelde kesilen konuşma:

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington DC'de düzenlenen ABD Ordusu Derneği Konferansı kapsamındaki insansız hava araçları (İHA) panelinde konuşma yaparken salon içinde gergin anlar yaşandı. Konuşma, İran savaşı karşıtı en az altı kişinin protestosu nedeniyle kesintiye uğradı.

protestonun içeriği:

Protestocular farklı sloganlar ve pankartlarla paneli bölerek Hegseth'in sözünü kesti. Bir kişi "İran ile savaşa hayır" yazılı pankart açıp "Çocukların ceset parçaları enkaz altında" diye bağırdı. Hegseth bu çıkışa alaycı bir dille karşılık vererek "Benim hakkımda çok olumlu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Saniyeler içinde başka protestocular da söz aldı; bir kişi Hegseth'e yönelik olarak "Sen bir savaşçı değilsin, bir korkaksın" diye haykırdı ve "Ailemi öldüren bombalardan para kazanmak için neden hepiniz buradasınız. Hepinizin nesi var" dedi. Başka bir protestocu ise "Filistin ve Gazze’de daha kaç çocuğun öldürülmesi gerekiyor" şeklinde tepki gösterdi.

Konuşmanın ilerleyen dakikalarında bir protestocu "Savaşa 1,5 trilyon dolar harcıyoruz. Amerika’daki çocuklar açlık çekerken biz Gazze’deki çocukları öldürmek için daha fazla para harcıyoruz" ifadelerini kullandı. Ardından bir kişi "O bir savaş suçlusu. Hepiniz, hepiniz suçlusunuz" diye bağırdı.

salon tepkisi ve güvenlik müdahalesi:

En son mikrofonu alan protestocu Hegseth'i hedef alarak, "Dünya sizden nefret ediyor. Biz sizden nefret ediyoruz. Sen bir savaş suçlusun, bir Nazisin. Kendinden utanmalısın" dedi. Salondaki bazı katılımcılar protestoculara karşı tepki gösterip "ABD, ABD" sloganları attı.

Protestocular, salondaki güvenlik güçleri tarafından müdahale edilerek yaka paça dışarı çıkarıldı. Olay sırasında konuşmanın kesilmesi ve salon içindeki gerginlik, panelin akışını etkiledi.

Konferans yetkilileri veya Hegseth'in ofisinden yapılan resmi bir açıklama haberde yer almadı; salon içindeki karşılıklı söz düellosu ve güvenlik müdahalesi toplantının öne çıkan anları olarak kayda geçti.

ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH’E İRAN PROTESTOSU: "SEN SAVAŞÇI DEĞİLSİN, KORKAĞIN TEKİSİN"