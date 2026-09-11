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Park yeri tartışması Adıyaman'da kavgaya dönüştü

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2544 sokakta park yeri yüzünden çıkan kavgada çevredekiler polise haber verdi; müdahale sonrası taraflar şikayetçi olmadı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Park yeri tartışması Adıyaman'da kavgaya dönüştü

Adıyaman'da park nedeniyle arbede

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2544 sokakta çıkan tartışma, iddiaya göre park yeri yüzünden büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında çevredekilerin araya girmesiyle durum polise bildirildi.

Olay yeri ve gelişimi:

Komşular arasında başlayan sözlü anlaşmazlık, daha sonra fiziksel itiş kakışa dönüştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Polisin müdahalesiyle taraflar yatıştırıldı; emniyet yetkilileri müdahale sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı bilgisini paylaştı. Olayla ilgili olarak ise soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA ARAÇ PARKI NEDENİYLE KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ.

ADIYAMAN’DA ARAÇ PARKI NEDENİYLE KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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