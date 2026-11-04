Parkta çağrıldığı buluşmada hayatını kaybetti: Mehmet Bulut davası sürüyor

duruşmada son gelişmeler:

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına maktul aile üyeleri, sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada maktulün annesi, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Mahkeme salonunda ailenin talebi adliye işlemlerine yansıdı.

sanıkların savunmaları:

Tutuklu sanık Ömür S. savunmasında, Orhan isimli kişinin kendisini ve kardeşlerini tehdit ettiğini iddia ederek, "Kardeşlerimi korumak için bu suçu üstlenmek zorunda kaldım" dedi. Ömür S. pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Diğer sanıkların savunmaları duruşma tutanaklarına geçti ve avukatlar mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

mütalaa ve mahkeme kararı:

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin, 1 sanık yönünden ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savunma avukatlarının ek süre talebi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

olayın geçmişi:

Olay, 27 Ocak 2023 gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kişiler tarafından "konuşmak" amacıyla çağrıldı. Çağrıldığı buluşmada çıkan tartışma sonrası husumetliler tarafından pompalı tüfekle vurulan Bulut, vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulut ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dava sürecinde mahkeme, mağdur yakınlarının taleplerini ve sanık beyanlarını değerlendirmeye devam ediyor.

MEHMET BULUT