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Parmaklarını kaybeden işçi: 500 bin lira teklif edildi, sağlığım geri gelmedi

Kilis'te 11 Şubat 2026'de Evlin Kauçuk Fabrikası'nda kaza geçiren Mustafa Gez, 5 parmağını kaybetti; 8 aydır işsiz ve 500 bin lira teklifine rağmen mağdur.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Parmaklarını kaybeden işçi: 500 bin lira teklif edildi, sağlığım geri gelmedi

Parmaklarını kaybeden işçi: 500 bin lira teklif edildi, sağlığım geri gelmedi

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Evlin Kauçuk Fabrikası'nda çalışan Mustafa Gez, 11 Şubat 2026 tarihinde geçirdiği iş kazasında 5 parmağını kaybetti. Kazadan bu yana yaklaşık 8 aydır çalışamadığını ve geçimini sağlamakta zorlandığını belirtti.

Kaza anı ve tedavi süreci:

Gez, çalışırken hiç eğitim almadığını, elindeki kauçuk derisinin 125 derece sıcaklıkta olduğunu ve elini korumak için inşaat eldiveni taktığını anlattı. Eldivenin yapışmasıyla elini kaptırdığını, üretim makinesinin elinin içine girmeden önce durmadığını söyledi: "Bağırdım, çağırdım, oradakilere gelin diye. Oradaki arkadaşlar herhalde dalga geçtiğimi zannetti. Elimi bir çektim, eldivende parmaklarım içinde parçalandı."

Kaza sonrası sağlık ekiplerini ve kardeşini aradığını ifade eden Gez, ambulansın geç geldiğini, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gece saat 01.30 civarında ulaştığını ve bir parmağının dikildiğini fakat sonrasında bunun kangren olduğunu söyledi.

Maddi teklif, işsizlik ve sigorta sorunları:

Fabrika sahibi ve ustaların birkaç kez yanına geldiğini söyleyen Gez, kendisine parmak başına 100 bin liradan toplam 500 bin lira teklif edildiğini aktardı. Gez, "Ben parasında değilim. Benim sağlığım olmadıktan sonra parayı ne yapacağım?" diyerek paranın mağduriyetini gidermeye yetmediğini vurguladı.

Mustafa Gez, kaza sonrası iş bulamadığını, evinin kirasını ödeyemediğini ve geçimini sağlamakta zorlandığını belirtti. "Çaycılık olur, bekçilik olur, ben evimi geçindirmek istiyorum. Daha yeni evliyim, 3 ay oldu" ifadelerini kullandı. Ayrıca sigortasında eksiklik olduğunu ve bu nedenle tedavi sürecinde sorun yaşadığını söyledi; ortaokul mezunu olduğunu, çalışamadığı için "liseye hazırlanmayı düşündüğünü" de ekledi.

Kardeşi Nevzat Sükrü Gez ise hem çalıştığını hem de ağabeyinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini belirterek yaşanan mağduriyetin görünmesini istedi: "Abimin bu durumunu görenlerin sessiz kalmalarını istemiyorum."

Olay, fabrikanın çalışma koşulları, iş güvenliği eğitimi ve sigorta uygulamalarına dair soruları gündeme getirirken, Gez'in ifadeleri kazanın nedenleri ve sonrasındaki sağlık ile sosyal sorunların somut bir örneğini oluşturuyor.

MUSTAFA GEZ

MUSTAFA GEZ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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