Ak Parti Bozüyük'te acı kayıp:

AK Parti Bozüyük İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Ersoy genç yaşta yaşamını yitirdi. Ersoy, 44 yaşındaydı ve kısa süre önce ortaya çıkan bir beyin rahatsızlığı sonrası hayata veda etti.

Sağlık süreci ve vefat:

Edinilen bilgiye göre Ersoy'un beyinsel rahatsızlığı birkaç hafta öncesinde başladı ve durumunda kötüleşme görüldü. Yakınları ve teşkilat mensupları, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından Ersoy'un vefat haberini derin bir üzüntüyle karşıladı.

Cenaze bilgileri ve tören:

Merhumun cenazesi bugün cuma namazının ardından Kasımpaşa Merkez Camii'nden kaldırılacak ve defnedilmek üzere Bozüyük Şehir Mezarlığı'na götürülecek. Törene parti mensupları, aile yakınları ve sevenlerinin katılması bekleniyor.

Teşkilatın taziye mesajı:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ersoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Yıldırım, merhuma rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına sabır diledi ve "Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin" ifadelerine yer verdi.

Parti içinden gelen taziye mesajları ve anma paylaşımları sürerken, teşkilatın kısa süreliğine yas ilan ettiği bilgisi geldi. Ersoy'un çalışma arkadaşları, genç yaşta kaybettikleri meslektaşlarını örnek bir dava arkadaşı olarak nitelediler.

AK PARTİ'Yİ YASA BOĞAN ÖLÜM