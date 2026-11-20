projenin özü ve hedefi:

Yeşilyurt Belediyesi, 'Kardeşliğimiz Kitap Olsun' girişimiyle Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Tekeli Köyü'nde bulunan Tekeli İlkokulu ve Ortaokulu için toplam 1.050 adet kitap temin ederek eğitim desteği sağladı. Gönderilen kitaplar, okullarda oluşturulacak kütüphanenin temelini oluşturacak ve öğrencilerin okuma olanaklarını genişletecek.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin başlattığı kütüphane kurma çalışması üzerine harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, talebi değerlendirdikten sonra gerekli kitapları temin ederek okul yönetimine ulaştırdı. Bu adım, uzak bölgelerdeki okulların kaynak ihtiyacına yönelen yerel dayanışmanın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

uygulama ve sorumluluk paylaşımı:

İlgili görüşmelerin ardından Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışmayı yürüterek kitapları temin etti ve okula gönderdi. Sürecin temel aktörleri arasında yer alan okul idarecileri ile öğretmenlerin kütüphane organizasyonuna başlaması bekleniyor; böylece kitaplar öğrencilerin erişimine sistematik biçimde sunulacak.

Bu tür projeler, yerel yönetimlerin eğitim politikalarına katkı sağlamanın yanı sıra okullar arası gönüllülük ve kardeşlik ilişkilerini güçlendiriyor. Sağlanan materyal, ders dışı okuma alışkanlığı kazandırma ve bilgiye erişimi artırma açısından önem taşıyor.

başkanın mesajı:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, eğitime ve kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına verdikleri önemi vurguladı. Başkan Geçit, çocukların okuması, kendilerini geliştirmesi ve geleceğe donanımlı hazırlanması için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti ve projenin sınırları aşan bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

Başkanın açıklamasında, belediyenin imkanları ölçüsünde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verdiği, Tekeli Köyü'ndeki öğretmenler ve idarecilere selam gönderildiği ve öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı dilendiği yer aldı. Proje, hem eğitim altyapısına katkı hem de bölgesel kardeşlik bağlarının güçlenmesine hizmet ediyor.

Sonuç olarak, Yeşilyurt Belediyesi'nin desteğiyle Tekeli İlkokulu ve Ortaokulu'nda kurulacak kütüphane, bölgedeki çocukların okuma ve öğrenme imkanlarını artırmayı hedefliyor ve yerel işbirliğinin somut bir örneğini sunuyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN HAKKÂRİ’YE UZANAN KİTAP KARDEŞLİĞİ