Projenin kapsamı ve hedefleri:

Düzce Belediyesi bünyesindeki Tarım Akademisi tarafından yürütülen Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi, yerel tohumların korunması, geleneksel tarım uygulamalarının yaşatılması ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Proje, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gözetiminde Tarım Akademisi arazisinde doğal ve geleneksel yöntemlerle tohum üretimini sürdürüyor.

Proje kapsamında akademide yetiştirilen sebze türlerine ait ata tohumları çoğaltılıyor ve üretimden elde edilen paketler halkla paylaşılıyor. Çalışma, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce İçin 100 Projesi arasında yer alıyor ve istihdam ile kırsal dayanıklılığa katkı sağlamayı amaçlıyor.

Külliye ziyareti ve takdim:

Yetiştirilen ata tohumları, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürüldü ve Emine Erdoğan'a takdim edildi. Keşir, ziyaret sırasında Düzce'de yürütülen çalışmalar ve Tarım Akademisi'nin üretim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Keşir sosyal medya paylaşımında, projenin hem kadınlara istihdam sağladığını hem de ata tohumlarıyla gelenekseli geleceğe taşıdıklarını vurguladı; paylaşımda ayrıca projenin 2026 yılında 16 bin paket ata tohumu hemşehrilere ulaştırdığı belirtildi.

Belediye başkanından teşekkür ve devam taahhüdü:

Dr. Faruk Özlü de Milletvekili Ayşe Keşir'e, ata tohumu çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlatmasından dolayı teşekkür etti. Özlü, Keşir'in Emine Erdoğan'a gösterdiği ilgi ve destek için şükranlarını iletti ve ata tohumlarının çoğaltılmasına, korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına devam edeceklerini ifade etti.

Proje, yerel tohum çeşitliliğinin korunması hedefiyle hem üretim hem de dağıtım boyutunda sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyor; elde edilen tohum paketlerinin vatandaşlara ulaştırılması yerel tarımın güçlendirilmesine katkı sunuyor.

DÜZCE MİLLETVEKİLİ AYŞE KEŞİR, TARIM AKADEMİSİ BÜNYESİNDE DOĞAL VE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLEN FARKLI SEBZE TÜRLERİNE AİT ATA TOHUMLARINI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN’A TAKDİM ETTİ.