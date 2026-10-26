Pasinler'de cumhuriyete giden yolun izleri ve Erzurum'un rolü

Konferans ve katılım:

ER-VAK Başkanı Tarihçi Ecz. Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya gelerek "Cumhuriyete Giden Yolda Erzurum" başlıklı bir konferans verdi. Etkinlik, okulun Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan bir proje çerçevesinde gerçekleştirildi ve katılımcılar konferansı öğrenci ve akademik kadro eşliğinde dinledi.

Erzurum'un kimliği ve Pasinler'in önemi:

Güzel, konferansın ilk bölümünde Erzurum'un kadim şehir kimliğine, coğrafi konumuna ve kültürel zenginliklerine vurgu yaptı. 1048 Pasinler Zaferini Anadolu kapılarının aralanması şeklinde değerlendiren Güzel; Pasinler'in stratejik ve jeopolitik önemini, bölgenin doğal zenginliklerini ve yetiştirdiği isimleri aktardı. Konuşmasında Kargapazarı Şehitliği ve Sarıkamış Harekâtı hakkında bilgilere yer verdi ve ilçenin tarihine yön veren şahsiyetlerden Şair Nef'i, Alvarlı Efe Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, Aşık Reyhani ile eski valilerden Bekir Sami Baran'ın yaşam ve eserlerine değindi.

Cumhuriyete giden süreç:

Konferansın ikinci bölümünde Güzel, "Cumhuriyete Giden Yol Erzurum'dan Geçti" başlıklı sunumunda 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'nin önemini öne çıkardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kentte geçirdiği 57 günlük sürecin ve Atatürk'ün Erzurum hemşehriliği ile Erzurum mebusu seçilme sürecinin gençlere aktarılmasının altını çizdi. Sunumda, Cumhuriyet kazanımlarının önemine ve gençlerin bu mirası anlaması gerektiğine dair vurgular yapıldı.

Değerlendirme ve teşekkür:

Pasinler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Melih Okcu, program sonrasında konferansın öğrenciler için faydalı ve ufuk açıcı olduğunu belirterek Er-Vak Başkanı Erdal Güzel'e katkıları nedeniyle teşekkür etti. Etkinliğin eğitimsel ve kültürel açıdan öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bıraktığı vurgulandı.

ERZURUM KALKINMA VAKFI (ER-VAK) BAŞKANI TARİHÇİ ECZ. ERDAL GÜZEL, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK "CUMHURİYETE GİDEN YOLDA ERZURUM" KONULU BİR KONFERANS VERDİ.