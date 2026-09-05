Patnos'ta kavşakta çarpışma: bir çocuk dahil dört yaralı

Patnos'ta kavşağa giren iki araç çarpıştı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos Hayvan Borsası Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 yetişkin ile 1 çocuk yaralanarak durumları ekipler tarafından değerlendirildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Kazada ihbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve Patnos Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin tespiti amacıyla adli ve idari inceleme sürdürüyor.

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