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Patnos'ta kavşakta çarpışma: bir çocuk dahil dört yaralı

Patnos Hayvan Borsası Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı; yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:12

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Patnos'ta kavşakta çarpışma: bir çocuk dahil dört yaralı

Patnos'ta kavşağa giren iki araç çarpıştı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos Hayvan Borsası Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 yetişkin ile 1 çocuk yaralanarak durumları ekipler tarafından değerlendirildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Kazada ihbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve Patnos Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin tespiti amacıyla adli ve idari inceleme sürdürüyor.

AĞRI’DA İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

AĞRI’DA İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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