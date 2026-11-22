Kaza ayrıntıları:

Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde, Mehmet Salih B. idaresindeki 02 AGZ 177 plakalı motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde müdahale:

Sağlık ekipleri olay yerinde sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı, gerekli tıbbi müdahale için hastaneye sevk edildi.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak Adıyaman emniyeti tarafından soruşturma başlatıldı; yetkililer kazanın nedenini belirlemeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU YARALANDI.