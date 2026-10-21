Payas'ta Çağlalık jandarma karakolu modern hizmet binasına kavuştu

Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan Çağlalık Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binası resmen hizmete alındı. Tesis, yerel idare ve jandarma yetkililerinin denetiminden geçerek göreve başladı.

vali masatlı incelemelerde bulundu:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı binayı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve tesisin fiziki imkânları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında çalışma alanları, personel birimleri ve sunulan hizmetlerin işleyişi değerlendirildi.

amaç çalışma koşullarını ve hizmet etkinliğini artırmak:

Modern ve işlevsel şekilde tasarlanan yeni hizmet binasının öncelikli hedefi, jandarma personelinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin, verimli yürütülmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, tesisin fiziki donanımının operasyonel kapasiteyi artıracağını belirtti.

Vali Masatlı, görevli personelle bir araya gelerek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi; yeni binanın Hatay'a, Payas'a, jandarma teşkilatına ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaret kapsamında alınan geri bildirimler doğrultusunda hizmet akışının düzenli şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Yeni hizmet binasıyla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmeler, ilçede asayiş ve güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığı yeniden ortaya koydu. Yetkililer, vatandaşa yönelik hizmet kalitesinin artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, PAYAS ÇAĞLALIK JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞININ YENİ HİZMET BİNASINI ZİYARET ETTİ.