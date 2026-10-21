Dolar 49,5946 +0,02%
Euro 55,7041 -0,01%
Bist 11.765,83 -0,27%
Altın Gram 6.591,19 -0,21%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 110,03 +1,14%
--°

Payas'ta Çağlalık jandarma karakolu modern hizmet binasına kavuştu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın incelemesine sahne olan Payas Çağlalık Jandarma Karakolu yeni hizmet binasına kavuştu; amaç güvenlik hizmetlerini güçlendirmek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Payas'ta Çağlalık jandarma karakolu modern hizmet binasına kavuştu

Payas'ta Çağlalık jandarma karakolu modern hizmet binasına kavuştu

Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan Çağlalık Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binası resmen hizmete alındı. Tesis, yerel idare ve jandarma yetkililerinin denetiminden geçerek göreve başladı.

vali masatlı incelemelerde bulundu:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı binayı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve tesisin fiziki imkânları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında çalışma alanları, personel birimleri ve sunulan hizmetlerin işleyişi değerlendirildi.

amaç çalışma koşullarını ve hizmet etkinliğini artırmak:

Modern ve işlevsel şekilde tasarlanan yeni hizmet binasının öncelikli hedefi, jandarma personelinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin, verimli yürütülmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, tesisin fiziki donanımının operasyonel kapasiteyi artıracağını belirtti.

Vali Masatlı, görevli personelle bir araya gelerek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi; yeni binanın Hatay'a, Payas'a, jandarma teşkilatına ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaret kapsamında alınan geri bildirimler doğrultusunda hizmet akışının düzenli şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Yeni hizmet binasıyla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmeler, ilçede asayiş ve güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığı yeniden ortaya koydu. Yetkililer, vatandaşa yönelik hizmet kalitesinin artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, PAYAS ÇAĞLALIK JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞININ YENİ HİZMET BİNASINI...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, PAYAS ÇAĞLALIK JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞININ YENİ HİZMET BİNASINI ZİYARET ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Omü'den Samsun'un üretim gücüne üniversite destek hamlesi
images

Sancaktepe'ye yeni soluk: Mehmet Şimşek aile sağlığı merkezi mahalleye hizmete b...
images

Hastanedeki çocuklara dayanışma köprüsü kurdular
images

Gıda israfını azaltmak işletmelere yedi kat tasarruf kazandırabilir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon krizine yönelik soruşturma: kimin sorumluluğu varsa gereği yapılacak

Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması

Maarif modeli Bayburt uygulamaları çalıştayda değerlendirildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti