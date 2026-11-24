ÜNİDES destekli etkinlikte fidan dikimi ve hukuki tartışma

İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Merkezi Adalet Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES programı çerçevesinde Türkmenbaşı Tabiat Parkı'nda bir etkinlik düzenledi. Organizasyona katılanlar arasında öncü isimler; Önceki Dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ve İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel yer aldı. Açılış konuşmalarının ardından alanda fidan dikimi gerçekleştirildi ve akademisyenler çevre ile iklim değişikliğinin hukuki boyutlarına ilişkin sunumlar yaptı.

fidan dikiminin sembolik ve eğitimsel yönü:

Etkinlik, hem sembolik bir ağaç dikimi hem de hukuki perspektiften bir bilinçlendirme platformu işlevi gördü. Programda konuşan yetkililer, çevre korunmasının sadece mevzuatla değil toplum bilinci ve eğitimle mümkün olabileceğini vurguladı. Saygın hukukçular ve akademisyenlerin katıldığı oturumda, yargı kararları, idari yaptırımlar ve ulusal mevzuatın çevre korumadaki rolü ele alındı. Üniversitenin katılımı ve öğrenci topluluklarının aktif rolü, genç neslin konuya yaklaşımının önemini öne çıkardı.

bakanların mesajları ve uluslararası boyut:

Yılmaz Tunç, açılış konuşmasında Türkiye'nin uluslararası çevre sözleşmelerinin tamamına taraf olduğunu belirterek COP31 sürecine dair gözlemlerini paylaştı. Tunç, “Türkiye bu anlamda dünyanın gündemindeki uluslararası sözleşmelerin tamamına taraftır. En son Antalya’da Çevre ve Şehircilik Bakanımızın başkanlığını yürüttüğü COP31 başarıyla gerçekleşti. Ancak orada bir anlaşmaya varılamadı. Kendi enerji sorunlarını nükleerle vesaire gidermiş olan bazı ülkelerin, kömür kullanımından, fosil yakıtlardan kurtulamamış ülkelere daha fazla yaptırım uygulanmasına yönelik maddeler koyulması nedeniyle ülkeler anlaşma sağlayamadı” ifadelerini kullandı. Tunç, hukuki araçların önemli olduğunu fakat çevre bilincinin gelişmesinin asıl belirleyici olduğunu da vurguladı ve ÜNİDES gibi programların bu bilinçlenmede etkili olduğunu söyledi.

Dr. Enes Eminoğlu ise ÜNİDES kapsamında son iki yılda 5 binden fazla projeye destek verildiğini aktardı. Eminoğlu, programın ilk yılında projeye ayrılan bütçenin 30 milyon TL olduğunu ve başlangıçta bin proje hedeflenirken üniversite kulüplerinin yoğun katılımıyla sürecin genişlediğini belirtti. Gençlerin okul dışı etkinliklerde yer almasının umut verici olduğunu söyleyerek tüm üniversitelerde benzer projelere destek verilecek taahhüdünde bulundu.

üniversitenin rolü ve yerel katılım:

Prof. Dr. Volkan Öngel etkinliğin yeni nesil için hukuki bakış açılarının konuşulduğu bir ortam olduğunu ifade etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Kırdar da üniversite olarak iki ÜNİDES projesinin kabul edildiğini; bunların adalet kulübü ve dezenformasyon kulübü projeleri olduğunu belirtti. Kırdar, COP31 deneyiminin ardından bu tür projelerle çalışmalara devam etmenin önemine dikkat çekti ve öğrencilerin alandaki aktif ve bilinçli çalışmalarını takdir etti.

Etkinlik, somut bir uygulama olan fidan dikimiyle çevre duyarlılığı mesajını pekiştirirken, hukuki tartışmalarla da çevrenin korunmasında mevzuat, yargı ve idari düzenlemelerin nasıl işlediğini masaya yatırdı. Katılımcılar, hukuki adımların gerektiğini ancak uzun vadeli çözüm için eğitim ve toplum bilincinin şart olduğunu ortak payda olarak dile getirdi.

TÜRKMENBAŞI TABİAT PARKI’NDA DÜZENLENEN ORGANİZASYONDA ÖNCEKİ DÖNEM ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ VE GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI DR. ENES EMİNOĞLU’NUN KATILIMIYLA FİDAN DİKİMİ YAPILDI.