Pazarlar'da kamp tamamlandı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde düzenlenen Ulusal Taekwondo Gelişim Kampı, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla üç günlük yoğun bir programın ardından sona erdi. Organizasyon, ilçede bu kapsamda düzenlenen ulusal etkinlikler açısından dikkat çekti ve gelecekte uluslararası bir kamp hedeflendi.

Katılımcılar ve antrenmanlar:

Kamp, Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü ile Bursa Mavi Kelebekler Taekwondo Kulübü iş birliğinde 15-16-17 Kasım tarihlerinde Pazarlar Spor Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Konya Han Spor Kulübü, Ankara Kasırga Spor Kulübü, Bursa Uludağ Spor Kulübü ve Bursa Esse Spor Kulübüden sporcular katıldı.

Yaklaşık 60 yıldız ve genç sporcu üç gün boyunca teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlar yaptı. Müsabaka çalışmaları sırasında son sistem WayChamp elektronik puanlama altyapısı kullanılarak sporculara gerçek turnuva ortamına yakın deneyim sağlandı. Antrenörler, yüksek tempolu çalışmalarla sporcuların eksiklerini görmelerine ve yeni teknikler öğrenmelerine odaklandı.

Protokol ziyareti ve gelecek planları:

Kampın son gününde Pazarlar İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ekren, Pazarlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Çakır ile İl Genel Meclisi Üyesi Yılmaz Kıratlı spor salonunu ziyaret ederek antrenörler ve sporcularla bir araya geldi, kamp çalışmaları hakkında bilgi alıp sporculara başarı dileklerini iletti.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Nisanur Seyhan, kampın sporcuların gelişimi için verimli geçtiğini; müsabaka tecrübesi, teknik-taktik gelişim ve elektronik puanlama sistemine uyumun ön planda olduğunu vurguladı. Kulüp müdürü ve başkanı Muammer Gökalp ise ilçede ilk kez bu düzeyde ulusal bir kamp düzenlemenin mutluluğunu paylaştı ve organizasyonların süreceğini söyledi.

Gökalp, önümüzdeki dönemde uluslararası düzeyde bir taekwondo kampı düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, genç sporcuların gelişiminde ailenin ve yerel desteğin önemine dikkat çekti. Organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunanlara teşekkür ederek Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Pazarlar Belediyesi, Pazarlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Pazarlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, kamp sorumlusu Milli Antrenör Nevzat Yaşar ve katılımcı kulüplere özel olarak değindi.

Üç gün süren kamp, toplu hatıra fotoğrafı ve video çekimlerinin ardından sona erdi ve katılımcılar elde ettikleri tecrübelerle ilçeden ayrıldı.

KÜTAHYA’NIN PAZARLAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN ULUSAL TAEKWONDO GELİŞİM KAMPI, TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN YAKLAŞIK 60 SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜÇ GÜNLÜK ANTRENMAN PROGRAMININ ARDINDAN SONA ERDİ.