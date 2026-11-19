Kübra Denizci Keskin'in yolculuğu:

Kübra Denizci Keskin, 16 yaşında geçirdiği omurilik yaralanmasının ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürüyor ve motor sporlarındaki azmiyle dikkat çekiyor. İki üniversite bitirerek klinik psikolog olan Keskin, Osmangazi Belediyesi'nde 16 yıldır çalışıyor ve çocukluk hayali olan ralli pilotluğunu gerçeğe dönüştürdü. Ralli serüvenine 2018'de adım atan Keskin, federasyonlar ve takımlar nezdinde verdiği çabalar sonucu 2022'de yarış lisansını aldı ve 2023'te Türkiye Tırmanma Şampiyonası ile motor sporlarına başladı.

2026 sezonunda hem Türkiye hem Avrupa sahalarında başarılı sonuçlar elde eden Keskin, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda katıldığı 7 yarışın 6'sında podyuma çıkmayı başardı ve sezonu hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci sırada tamamladı.

Avrupa'daki zaferler:

Keskin, uluslararası arenada da iddiasını gösterdi. Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında İtalya'da düzenlenen Rally di Roma Capitale ile Çekya'daki Czech Barum Rally Zlin yarışlarında RC5 kategorisinde birincilik elde ederek iki ayrı Avrupa zaferi kazandı. Üç sezondur Avrupa'da mücadele eden pilot, Türk bayrağını uluslararası organizasyonlarda dalgalandırmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtiyor ve bu başarıların kişisel olduğu kadar temsil açısından da önemli olduğunu vurguluyor.

yarış aracı, destek ve mesajı:

Keskin, eşi Ahmet Keskin ile birlikte tasarladıkları özel tertibatlı bir araçla yarışıyor ve aracı yalnızca elleriyle kontrol ediyor. Ayaklarını kullanmadığını söyleyen pilot, diğer pilotların yaptığı manevraları iki eliyle gerçekleştirdiğini belirtiyor. Başlangıçta çevresinden ve federasyonlardan çeşitli zorluklar ve önyargılarla karşılaştığını ifade eden Keskin, zamanla elde ettiği başarılarla bu algıları değiştirdiğini anlatıyor.

Motor sporlarının maliyetli bir alan olduğunu vurgulayan Keskin, son üç yıldır Osmangazi Belediyesi'nin desteğiyle yarışlara katıldığını ve Team Finans Türkiye adına mücadele ettiğini belirterek, sponsoru Osmangazi Belediyesi ile Başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti. İş hayatı ile profesyonel sporculuğu birlikte yürütmenin güçlüğüne dikkat çekiyor ancak imkânlardan bağımsız olarak azim ve kararlılığın başarı getirdiğini söylüyor.

Bir klinik psikolog olarak gençlere ve hayallerinden vazgeçmek üzere olanlara seslenen Keskin, küçük adımlarla devam etmenin ve pes etmemenin önemini vurguluyor. Sınırların çoğu zaman zihinde başladığını, bir kapı açıldığında insanların inancının da değiştiğini ifade ederek, rol model olmanın sorumluluğunu taşıdığını belirtiyor.

DÜNYANIN İLK VE TEK ENGELLİ KADIN RALLİ PİLOTU KÜBRA DENİZCİ KESKİN, 16 YAŞINDA GEÇİRDİĞİ OMURİLİK YARALANMASININ ARDINDAN SPORU BIRAKMADI, TÜRKİYE VE AVRUPA'DA ELDE ETTİĞİ DERECELERLE DİKKAT ÇEKTİ.