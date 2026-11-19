Kütahya'da genç kızlar voleybolu: Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şampiyon

Kütahya'da düzenlenen Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği, kentteki genç sporcuları bir araya getirdi. Organizasyona 12 takım katıldı ve müsabakalar, 17 Ekim 2026 tarihinde başladı. Turnuva boyunca takımlar, saha içinde ve dışında centilmence mücadele ederek izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

turnuva süreci ve performanslar:

Okul Sporları koordinasyonunda yapılan organizasyonda ekipler, grup maçları ve eleme karşılaşmalarıyla güçlerini ölçtü. Genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine imkan veren müsabakalar, antrenörlerin ve izleyicilerin dikkatini çeken bireysel performanslara sahne oldu. Maçlarda disiplinli oyun ve takım savunması ön plana çıktı; teknik ve taktiksel gelişim gözlemlendi.

Turnuva organizatörleri, maçların fair-play ruhu içinde tamamlandığını belirtti ve sporcuların kazanımlarının yalnızca sonuç odaklı olmadığını, aynı zamanda sportif davranış ve saha tecrübesi açısından da değerli olduğunu vurguladı.

sıralama ve temsil hakkı:

Yoğun çekişmenin ardından sıralama şöyle oluştu: Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü birinci, Kütahya Belediye A Spor Kulübü ikinci, Demirspor üçüncü ve Kütahya Belediye B Spor Kulübü dördüncü oldu. İl birincisi olan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, elde ettiği başarıyla grup müsabakalarında Kütahya'yı temsil etme hakkı kazandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tüm takımların tebrik edildiği; gençlerin spora kazandırılması, yeteneklerinin geliştirilmesi ve Türk sporuna yeni sporcular kazandırılması yönündeki çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, grup müsabakalarında il temsilcisine başarı dileklerini iletti.

Turnuva, genç voleybolcuların deneyim kazanması ve gelecek planlarını şekillendirmesi açısından önemli kabul ediliyor. Katılan kulüplerin ve sporcuların performansları, yerel ligler ve ilerleyen organizasyonlar için dikkatle takip edilmeye devam edecek.

KÜTAHYA’DA GENÇ KIZLAR VOLEYBOL İL BİRİNCİLİĞİ TAMAMLANDI