Osmanelispor darıca maçına odaklandı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 6. Grup 6. hafta mücadelesinde Osmanelispor, hafta sonu oynanacak kritik karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-yeşilli ekip, 22 Kasım Pazar saat 14:00'te Darıca İlçe Stadı'nda Kocaeli temsilcisi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor ile karşılaşacak.

Hazırlıklar ve son antrenman:

Osmanelispor'un son antrenmanında futbolcuların moralinin yüksek olduğu gözlendi. Günü koşu ve çift kale maçla geçiren ekip, teknik heyetin programı doğrultusunda maçtaki hızlı tempoya ve dayanıklılığa odaklandı. Takımın amacı bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almak olarak kaydedildi.

Puan durumu ve hedef:

Grupta şu an için Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor beş maçta beş galibiyetle liderliğini sürdürüyor. Osmanelispor ise üç beraberlik ve iki galibiyetle 9 puan toplayarak üçüncü sırada bulunuyor. Bu tablo, Osmanelispor'un üst sıralara tırmanma hedefi doğrultusunda deplasmandan alacağı sonucun önemini artırıyor.

Hafta sonu oynanacak maç, hem Darıca için liderliği devam ettirme hem de Osmanelispor için puan farkını kapatma fırsatı sunuyor. Her iki takım da sahaya kazanmak için çıkacak ve karşılaşma gruptaki dengeleri yakından etkileyecek.

RAKİP LİDER, KEYİFLER YERİNDE