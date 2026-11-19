Boyabat şehir stadına Melih Kabasakal ismi verildi

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan şehir stadına, ilçede yetişen ve milli formayı giymiş olan Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakalın adı verildi. Alınan kararla birlikte Kabasakal’ın ismi memleketindeki statta yaşatılacak.

Statın yeri ve kararın arka planı:

İlçenin Mezarlık mevkisinde bulunan şehir stadına isim verilmesi kararı, Boyabat adına anlamlı bir gelişme olarak değerlendirildi. Yerel yetkililerin aldığı bu karar, ilçenin yetiştirdiği sporcuya verilen değerin somut bir göstergesi oldu.

Gelecek nesillere örnek teşkil etmesi:

Boyabat’ın yetiştirdiği bir milli futbolcunun adının stadın ismi olarak yaşatılması, spora yapılan katkı ve elde edilen başarıların gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Bu tür adlandırmaların genç sporcular için motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

Stada asılacak tabela üzerinde Melih Kabasakal Şehir Stadı yazısı yer alacak ve bu yazı 20 Kasım Cuma günü stada asılacak.

BOYABATLI MİLLİ FUTBOLCU MELİH KABASAKAL’IN İSMİ ŞEHİR STADINA VERİLDİ