Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Pazaryeri hizmetleri genişliyor: belediye filoya vidanjör ve kamyonet kattı

Pazaryeri Belediyesi, Zekiye Tekin’in girişimiyle bakanlık tarafından hibe edilen 1 vidanjör ve 1 kamyoneti envantere alıp hizmete sundu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri hizmetleri genişliyor: belediye filoya vidanjör ve kamyonet kattı

pazaryeri belediyesi yeni araçları envantere aldı:

Pazaryeri Belediyesi, araç filosuna 1 vidanjör ve 1 kamyonet ekledi. Araçlar, Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilerek belediye envanterine dahil edildi ve ilçede hizmet vermeye başladı.

başkanın açıklaması:

Başkan Tekin, yeni araçların filoya katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Araç filomuza bir yenisini daha katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan hibe gelen aracımız, Pazaryeri ilçemizde hizmet vermeye başlıyor. Bu aracın belediye envanterine katılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum’a, Milletvekilimiz Halil Eldemir’e ve İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a teşekkür ederiz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız kullanmayı, hizmet etmeyi nasip etsin".

hizmet vurgusu:

Başkanın açıklamasında, hibe edilen araçların yerel hizmet kapasitesini güçlendireceği vurgulandı. Yeni araçların devreye alınması ile belediye ekiplerinin müdahale ve bakım çalışmalarında etkinliğin artması, hizmet sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, araçların kayıt ve teslim işlemlerinin tamamlandığını ve kısa sürede bölgesel hizmetlere katkı sunacağını bildirdi.

PAZARYERİ BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

PAZARYERİ BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'dan Minab'a uzanan dayanışma kervanı
images

Rüyadan nakışa: Allah, Mescid-i Aksa, Kâbe-i Muazzama ve Muhammed lafızlarının b...
images

Isparta'da erişilebilirlik seferberliği: belediye engelli hizmetlerini genişleti...
images

HSK heyeti Erzurum adliyesinde adli süreçleri yerinde değerlendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nizip'te fıstık tarlasına uçan otomobilde 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Yahyalı'da elma hasadı başladı: üreticiler ve emekçilerle dayanışma öne çıktı

Rüyadan nakışa: Allah, Mescid-i Aksa, Kâbe-i Muazzama ve Muhammed lafızlarının birleştiği eser

Çermik'te 29 araçlı yük taşımacılığı kooperatifi faaliyete geçti

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi