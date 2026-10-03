Pazaryeri hizmetleri genişliyor: belediye filoya vidanjör ve kamyonet kattı

pazaryeri belediyesi yeni araçları envantere aldı:

Pazaryeri Belediyesi, araç filosuna 1 vidanjör ve 1 kamyonet ekledi. Araçlar, Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilerek belediye envanterine dahil edildi ve ilçede hizmet vermeye başladı.

başkanın açıklaması:

Başkan Tekin, yeni araçların filoya katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Araç filomuza bir yenisini daha katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan hibe gelen aracımız, Pazaryeri ilçemizde hizmet vermeye başlıyor. Bu aracın belediye envanterine katılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum’a, Milletvekilimiz Halil Eldemir’e ve İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a teşekkür ederiz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız kullanmayı, hizmet etmeyi nasip etsin".

hizmet vurgusu:

Başkanın açıklamasında, hibe edilen araçların yerel hizmet kapasitesini güçlendireceği vurgulandı. Yeni araçların devreye alınması ile belediye ekiplerinin müdahale ve bakım çalışmalarında etkinliğin artması, hizmet sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, araçların kayıt ve teslim işlemlerinin tamamlandığını ve kısa sürede bölgesel hizmetlere katkı sunacağını bildirdi.

PAZARYERİ BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ