Pazaryeri Mahallesi'nde park halindeki iki ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Olayın detayları:

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi sınırları içinde park halindeki araçlara yönelik bir kundaklama olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler park halinde bulunan iki hafif ticari aracı ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın sonucu her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Olayın ardından bölgeye gelen görevliler tarafından yangına müdahale edildi ve güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı; soruşturmanın detayları ve şüphelilere ilişkin tespitler, yürütülecek çalışmalar sonucunda açıklanacak.

BATMAN’DA 2 ARAÇ ATEŞE VERİLDİ