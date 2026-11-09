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Pazaryeri meclisinde mali şeffaflık vurgusu: kahve dedikodularına zaman yok

Zekiye Tekin, 2024 Sayıştay raporu üzerine mecliste mali kayıtların 2019'dan itibaren yazılı verilmesini isteyip, etkinlik sponsorluklarının şeffaf olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri meclisinde mali şeffaflık vurgusu: kahve dedikodularına zaman yok

Pazaryeri meclisinde mali şeffaflık vurgusu: kahve dedikodularına zaman yok

Pazaryeri Belediye Meclisi kasım ayı toplantısında, 2024 yılı Sayıştay raporunun gündeme getirdiği iddialar ve mali kayıtlara ilişkin talepler ele alındı. Toplantıda meclis üyelerinin 2019 yılından itibaren belediyenin mali kayıtlarının yazılı olarak verilmesi yönündeki talebi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye yönetimi, hemşerilere hesap verebilme ve kamu kaynaklarının doğru kullanımını sağlama taahhüdünü yineledi.

meclis kararı ve başkanın açıklaması:

Toplantıda söz alan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışmaları ve öncelikleri hakkında şu ifadeleri kullandı: "Tek sevdamız Pazaryeri olarak çıktığımız bu yolda kahve dedikodularına ayıracak zamanımız yok." Tekin, belediyenin mali açıdan zarar görmemesi ve kamu kaynaklarının usulüne uygun kullanılması amacıyla titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Ayrıca, meclis üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu mali konulara ilişkin verilerin yazılı olarak hazırlanmasını ve üyelerle paylaşılmasını talep ettiğini açıkladı.

Başkan Tekin, makamların geçici olduğunu hatırlatarak, yöneticilerin hemşerilere hesap vermekle yükümlü olduğunu vurguladı ve ilgili birimlerin gerekli çalışmayı tamamlamasının ardından konuyla ilgili yazılı cevabın verileceğini bildirdi.

şalvar gecesi ve etkinlik finansmanı açıklığı:

Toplantıda ayrıca son dönemde konuşulan Şalvar Gecesi başta olmak üzere sosyal etkinliklerin finansmanı konusu da netlik kazandı. Tekin, bu organizasyonların belediye bütçesi yerine büyük oranda sağlanan sponsor bağış ve destekleriyle gerçekleştirildiğini belirtti ve katkı sunan sponsorlara teşekkür etti. Sponsor desteklerinin şeffaf biçimde kamuoyuna duyurulduğunu, etkinlik alanlarında sponsorların bayraklarına yer verildiğini ve LED ekranlarda reklamlarının yayınlandığını söyledi.

Başkan Tekin, resmî bayramlar ve devlet törenleri gibi organizasyonlarda ise mevzuatın belediyeye tanıdığı yetkiler çerçevesinde gerektiğinde belediye bütçesinden harcama yapılabildiğini hatırlattı. Meclis kararında ve başkanın açıklamalarında öne çıkan en önemli nokta, mali verilerin erişilebilir ve denetlenebilir şekilde sunulması yönündeki ortak irade oldu.

BAŞKAN TEKİN, &quot;KAHVE DEDİKODULARINA AYIRACAK ZAMANIMIZ YOK&quot;

BAŞKAN TEKİN, "KAHVE DEDİKODULARINA AYIRACAK ZAMANIMIZ YOK"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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