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Pazaryeri OSB'de üretim ve istihdam odaklı saha incelemesi

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri OSB'de üretim süreçlerini ve istihdamı yerinde inceledi; sanayi yatırımlarının ilçeye katkılarını vurguladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri OSB'de üretim ve istihdam odaklı saha incelemesi

inceleme ziyareti:

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulundu. Ziyarette ilçede faaliyet gösteren işletmeler yerinde ziyaret edilerek üretim süreçleri hakkında bilgi alındı ve saha koşulları gözlemlendi.

üretim süreçleri ve istihdam değerlendirmesi:

Ziyarette, sanayi kuruluşlarının ilçe ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar ele alındı. İncelemeler sırasında üretim hatlarında yürütülen işler, tedarik zinciri ve iş gücü ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi alındı.

sanayi yatırımlarının ilçeye etkisi:

Kaymakam Kara, sanayi yatırımlarının ilçenin ekonomik gelişimindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Üretim yapan işletmelerimiz, ilçemizin ekonomik gelişimine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Sanayi potansiyelimizi güçlendiren çalışmaların desteklenmesini ve yeni istihdam olanaklarının artırılmasını önemsiyoruz".

İncelemeye Pazaryeri Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Duyar da eşlik etti. Ziyaret, yerel yönetim ile sanayi temsilcileri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve yatırım ortamının değerlendirilmesi açısından önem taşıdı.

Kaymakamlık kaynakları, ilçe genelinde sanayi potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini ve işletmelerle iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

KAYMAKAM KARA, OSB&#039;DE İNCELEMELERDE BULUNDU

KAYMAKAM KARA, OSB'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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