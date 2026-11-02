Pazaryerili muhtarlar İstanbul’da kültür turunda

Organizasyonun amacı ve katılımcılar:

Pazaryeri Belediyesi, ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarları ile eşlerine yönelik kapsamlı bir İstanbul gezisi düzenledi. Gezi, belediye tarafından planlanan sosyal ve kültürel etkinlikler dizisinin parçası olarak gerçekleştirildi ve katılımcılara günlük yoğun iş temposundan uzaklaşma imkânı sundu.

Programa, Pazaryeri ilçesinden çok sayıda muhtar ve eşleri katıldı. Etkinlik boyunca konuklar, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı buldu; gezi hem inceleme hem de dinlenme amaçlı oldu.

Gezi boyunca yaşananlar:

Katılımcılar, rehber eşliğinde İstanbul’un öne çıkan kültürel alanlarını ziyaret etti, kent tarihi hakkında bilgilendirildi ve toplu etkinliklerle kaynaşma imkânı yakaladı. Gün boyunca hem görsel hem de sosyal açıdan zengin bir program izlendi; muhtarlar ve eşleri, ilçedeki görev ve sorumlulukların arasına nefes aldıran bir gün geçirdi.

Belediye ve muhtar ilişkisi:

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu vurguladı. Tekin, muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşlarla belediye arasında güçlü bir köprü görevi gördüğünü belirtti ve belediyenin her zaman muhtarların yanında olduğunu ifade etti.

Program aynı zamanda 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında verilen bir sözün yerine getirilmesi niteliği taşıdı ve bu yönüyle katılımcılar için ayrı bir anlam kazandı. Gezi, muhtarlar ve eşleri için hem kültürel bir keşif hem de birlikte geçirilen anılar açısından verimli geçti.

PAZARYERİLİ MUHTARLAR İSTANBUL'U GEZDİ