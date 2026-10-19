Isparta'da haftalık operasyonda 3 binin üzerinde kaçak ürün ve çok sayıda silah ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak eşya ve silah ele geçirildi. Operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele kapsamında planlı denetimler ve adli süreçleri kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünler:

Yapılan aramalarda toplam 3.236 adet kaçak parfüm, 1.488 paket doldurulmuş sigara, 120 karton bandrolsüz makaron ve 59 paket kaçak sarma sigara bulundu. Ürünler ekipler tarafından muhafaza altına alındı ve sayım ile tespit işlemleri yapıldı.

Yakalanan silahlar ve adli süreç:

Operasyonlar sırasında ayrıca 3 tabanca, 3 şarjör, 23 fişek ve 1 pompalı av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili tespit edilen şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ISPARTA’DA POLİS EKİPLERİNCE, KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.