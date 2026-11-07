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Pelikan ve gri balıkçıl için Bursa'da seferberlik

Bursa'da bitkin ve yaralı halde bulunan pelikan ile gri balıkçıl, DKMP Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alınarak veteriner gözetiminde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Pelikan ve gri balıkçıl için Bursa'da seferberlik

Kurtarma müdahalesi:

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da bitkin ve yaralı halde bulunan bir pelikan ile bir gri balıkçıl kuşunun ihbarı üzerine bölgeye giderek iki kuşu koruma altına aldı. Duyarlı vatandaşların bildirimleri, müdahalenin hızlı gerçekleşmesinde belirleyici oldu.

Tedavi ve doğaya dönüş hedefi:

Her iki kuş da veteriner hekimlerin gözetiminde tedaviye alındı ve sağlık durumları yakından takip ediliyor. Ekipler, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından pelikan ve gri balıkçılın yeniden doğal yaşamlarına dönerek özgürce kanat çırpmasını hedefliyor.

Vatandaş ihbarlarının önemi ve devam eden çalışmalar:

DKMP Bursa 2. Bölge Müdürlüğü, yaralı kuşların kurtarılmasında vatandaş ihbarlarının önemli rol oynadığına dikkat çekti ve ihbarda bulunanlara teşekkür etti. Kurum, yaban hayatını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

BURSA’DA BİTKİN VE YARALI HALDE BULUNAN PELİKAN İLE GRİ BALIKÇIL KUŞU, DUYARLI VATANDAŞLARIN...

BURSA’DA BİTKİN VE YARALI HALDE BULUNAN PELİKAN İLE GRİ BALIKÇIL KUŞU, DUYARLI VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) BURSA 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINARAK TEDAVİYE ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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