Penaltı kararlarının gölgesinde: Sarıyer ile Bandırmaspor 1-1 berabere

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 7. haftanın açılış maçında Sarıyer ile Bandırmaspor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma, penaltı kararları ve VAR incelemeleriyle öne çıktı; her iki takım da net fırsatları gole çevirdi ve puanlar paylaşıldı.

maçtan dakikalar:

23. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Eze, kaleci Akın ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yusuf Adnan Kendirciler önce serbest vuruş kararı verdi, VAR tavsiyesiyle pozisyonun ceza sahası içinde olduğu tespit edilince penaltı kararı verildi.

27. dakikada penaltıda topun başına geçen Eze meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

29. dakikada sol kanattan gelen ortada kale önünde yükselen Efecan’ın kafa vuruşunu kaleci Akın son anda kornere çeldi ve Sarıyer, pozisyon üstünlüğünü sürdürdü.

69. dakikada Bandırmaspor lehine gelişen atakta kullanılan serbest vuruşta topun Caner Osmanpaşa’nın eline çarpması sonucu hakem yeniden penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada penaltı atışının başına geçen Lima, sol tarafa yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

kadrolar ve kartlar:

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Seyfettin Ünal, Furkan Ulu

Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva (Batuhan Kör dk. 89), Barış Alıcı (Eren Karadağ dk. 72), Poko (Tunahan Ergül dk. 72), Efecan Karaca, Furkan Gedik (Yağız Fikri Şen dk. 63), Eze

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Attamah, Erdi Dikmen, Üzeyir Ergün, Doğan Can Davas, Thiam

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu, Yusuf Kocatürk, Lima, Lico, Kehinde (Enes Aydın dk. 90+5), Kerem Dönertaş, Mulumba (Emirhan Ayhan dk. 67), Muhammed Gümüşkaya (Seck dk. 67), Badji (Enes Çinemre dk. 76)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Harun Genç, Tunahan Ergül, Yalın Dilek, Yasin Midiliç, Hakan Bilgiç

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Goller: Eze (dk. 27 pen.) (Sarıyer), Lima (dk. 71 pen.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Furkan Gedik, Efecan Karaca, Eze, Batuhan Kör, Eşref Korkmazoğlu (Sarıyer); Lico, Enes Çinemre (Bandırmaspor)

Maç, kritik anlarda verilen iki penaltı ve kaleci Akın'ın kurtarışlarıyla hatırlanacak bir mücadele olarak kayda geçti. Her iki takım da rakip sahada fırsatlar buldu, ancak sonuca etki eden dönüm noktaları penaltı kararları oldu.

TRENDYOL 1. LİG’DE 7. HAFTANIN AÇILIŞ MAÇINDA SARIYER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BANDIRMASPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.