Pendik'te 15 yaşındaki Işıl'ın ölümüne ilişkin dava dördüncü kez sürdü

Dava 4'üncü celsede sürdü:

Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin dava, Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez görüldü. Olay, 18 Mayıs 2025'te Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nin Tuzla istikameti yönünde meydana geldi. Kazaya karışan 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26) hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep edildi.

Duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç’in annesi Özlem Dinç, baba Yunus Dinç, tanıklar, taraf avukatları ile Dinç ailesinin yakınları katıldı. Kazada yaşamını yitiren Işıl'ın arkadaşları ve yakınları destek için duruşma salonu dışında bekledi.

Tanık beyanları:

Mahkemece dinlenen tanıklardan Mustafa K. olay anını ayrıntılarıyla anlattı: "Olay tam önümde oldu. Arabanın içinde Tuzla istikametine geçecektim. Bana yeşil yandı, geçeceğim sırada olay oldu. Çarptıktan sonra 50-60 metre ileride durdu. Araç hızlıydı kırmızıda duramadı. Yayanın çıktığı istikamette araçlara kırmızı yanıyordu. Aracı kadın kullanıyordu. Olay sonrasında şoförleri değiştirdiler."

Bir diğer tanık Yunus G. ise kazada bulunan kızın yerde sürüklendiğini, aracın sağ çamurluk, kaput ve sağ camında hasar tespit ettiğini belirtti. Yunus G. "Çok tedirgindi yani ben yapmadım benim suçum yok diyordu. Kız bir anda önüme atladı dedi" ifadelerini kullandı.

Sanığın ifadesi ve mahkeme kararı:

Sanık Ömer Faruk Ballı ifadesinde kırmızı ışıkta geçtiğine ilişkin yöneltilen suçlamayı kabul etmediğini, olay anında önündeki aracın geçtiğini, kendisinin de geçtiğini ve daha sonra durduğunu savundu. Ballı, kapısının eşinin tarafına göçtüğü için açılmadığını, olay yerine gidip "iyi misin" diye sorduğunu belirtti.

Mahkeme, dinlenen tanık beyannameleriyle dosyada eksik kalan hususların giderilmesine karar verdi. Ayrıca sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Davada, iddianamede belirtilen taksirle ölüme neden olma suçunun ceza aralığı olan 2-6 yıl hapis talebi korunuyor.

PENDİK'TE 15 YAŞINDAKİ IŞIL ÖYKÜ DİNÇ'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZAYA İLİŞKİN, ‘TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA' SUÇUNDAN 2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENEN SANIK ÖMER FARUK BALLI 4'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.