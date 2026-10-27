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Şanlıurfa'nın DEPSAŞ Enerji ampute takımı zirve hedefiyle sezona hazırlanıyor

DEPSAŞ Enerji ampute takımı, Nijeryalı Usman Tujjani Ahmad ve milli Emin Tiryaki'yi kadrosuna katarak 2026-2027 sezonuna iddialı hazırlanıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Şanlıurfa'nın DEPSAŞ Enerji ampute takımı zirve hedefiyle sezona hazırlanıyor

hazırlıklar başladı:

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi antrenmanlarına başlayarak lig için hazırlık sürecini resmen başlattı. Şanlıurfa’yı Ampute Futbol Süper Liginde temsil eden ekip, teknik heyet yönetiminde saha çalışmaları ve kondisyon programlarına öncelik veriyor.

Kulübün yaptığı ilk çalışmalar, takım uyumu ve fiziksel dayanıklılık üzerine yoğunlaşırken, antrenmanlar taktik organizasyon ve oyun çeşitliliğini artırmaya yönelik egzersizleri de kapsıyor. Yönetim, sezon öncesi sürecin sistemli ve disiplinli geçmesinin lig performansına doğrudan yansıyacağını vurguluyor.

kadroya önemli takviyeler:

DEPSAŞ Enerji, transfer döneminde kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi. Nijeryalı Usman Tujjani Ahmad ve Trabzon’dan transfer edilen milli sporcu Emin Tiryaki, takımın hücum ve taktik alternatiflerini genişletmeyi amaçlıyor. Geçen sezon üç futbolcusunu Ampute Futbol Milli Takımı aday kadrosuna gönderen kulüp, bu tecrübeyi yeni transferlerle pekiştirmeyi hedefliyor.

Teknik heyet, mevcut kadrodaki rekabeti artırarak oyuncular arası dayanışmayı güçlendirmeyi ve farklı oyun planlarına geçişlerde daha esnek bir yapı oluşturmayı planlıyor. Yeni oyuncuların adaptasyonu için uygulanan bireysel programlar ile takımın oyun ritmi hızla oturtulmaya çalışılıyor.

hedefler, toplum ve destek çağrısı:

Kulüp başkanı Murat Karagüzel sezon başlangıcında yaptığı değerlendirmede, takımın ligde üst sıraları zorlamayı ve Şanlıurfa’yı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladığını belirtti. Karagüzel, ayrıca gençleri spora teşvik etme, engelli bireylerin spora erişimini artırma ve ampute futbolun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlama önceliklerinin sürdüğünü ifade etti.

Yönetim ve teknik ekip, tribün desteğinin takımın başarısında belirleyici olduğuna dikkat çekerek Şanlıurfalı sporseverleri müsabakalara davet ediyor. Kulüp, centilmence rekabet ve dostluğun ön planda olduğu bir sezon diliyor ve ligde mücadele eden tüm takımlara başarılar temenni ediyor.

DEPSAŞ ENERJİ SPOR KULÜBÜ AMPUTE FUTBOL TAKIMI, 2026-2027 SEZONU HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. AMPUTE...

DEPSAŞ ENERJİ SPOR KULÜBÜ AMPUTE FUTBOL TAKIMI, 2026-2027 SEZONU HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. AMPUTE FUTBOL SÜPER LİGİNDE ÜST SIRALARI HEDEFLEYEN TAKIM, NİJERYALI FUTBOLCU USMAN TUJJANİ AHMAD VE TRABZON’DAN TRANSFER ETTİĞİ MİLLİ SPORCU EMİN TİRYAKİ İLE KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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