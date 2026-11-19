Pendik belediyesi Gazze'ye kış desteğini genişletti

Pendik Belediyesi, Gazze'de daha önce kurduğu 600 kişilik çadır kent ve sağladığı insani yardımların ardından kışa özel yeni bir yardım sevkiyatı gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, soğuyan hava koşullarını gözeterek bölgedeki ihtiyaç sahiplerine 3 bin mont, 3 bin bot ve 3 bin battaniye ulaştırdı.

yardımın kapsamı:

Daha önce sıcak yemek, bayramlık kıyafet ve kırtasiye desteği sunan Pendik Belediyesi, son gönderimde kışlık kıyafetler ve battaniyelerin dağıtımını önceliklendirdi. Yardımların lojistik planlaması yerel ortaklarla koordineli şekilde yapıldı; öncelik barınma ve ısıtma ihtiyacı olan ailelere verildi.

saha çalışmaları ve devam eden destek:

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, bölgede yürütülen yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Bölgede yürüttüğümüz insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Kış aylarının başlamasıyla birlikte Gazze’de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 3’er bin adet mont, bot ve battaniye ulaştırdık. Her gün 1.500 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramları’nda Gazzeli çocuklara bayramlık kıyafet desteğinde bulunduk. Ayrıca evlerini kaybeden aileler için 600 kişilik çadır kent inşa ettik. Bölgedeki çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla sivrisinek, kemirgen ve haşerelerle mücadele çalışmalarına da katkı sağlıyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her alanda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Onlara buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Gazze için dün olduğu gibi bugün de yarın da tek yürek olmaya devam edeceğiz.

Belediye yetkilileri, sevkiyat ve dağıtım sürecinin yerel kuruluşlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü ve benzer desteklerin kış boyunca sürdürüleceğini bildirdi.

GAZZE’DE 600 KİŞİLİK ÇADIR KENT KURAN VE BÖLGEYE YÖNELİK İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN PENDİK BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNİN BAŞLAMASIYLA 3 BİN MONT, 3 BİN BOT VE 3 BİN BATTANİYEYİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRDI.