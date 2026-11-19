Konuk Caddesi'nde çalışmalar yerinde incelendi

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen düzenleme çalışmalarını Konuk Caddesi'nde inceledi. İnceleme sırasında yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışmanın kapsamı:

İlçe merkezi 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki Konuk Caddesi'nde yürütülen çalışmada Manisa Büyükşehir Belediyesi asfalt yenileme işlerini gerçekleştiriyor. Şehzadeler Belediyesi ise kaldırım düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmalarını üstlenerek caddenin bütüncül biçimde yenilenmesini sağlıyor.

Başkan Şimşek'in değerlendirmesi:

İlçemizi daha güzel ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Kentin merkezi caddelerinden biri olan Konuk Caddesi’ni de bu doğrultuda Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte güzelleştiriyoruz. Büyükşehir ekipleri tarafından yapılacak asfalt çalışmalarının ardından biz de Şehzadeler Belediyesi olarak kaldırım düzenlemelerini ve aydınlarda çalışmalarını yapacağız. Çalışmalar bittiğinde Konuk Caddesi yepyeni bir görünüme kavuşacak. Çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum

İncelemenin ardından Başkan Şimşek, Konuk Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ TARAFINDAN ORTAKLAŞA DÜZENLENECEK OLAN KONUK CADDESİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.