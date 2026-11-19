Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden hastanede moral ziyareti

'Bir Gülümseme Bir Umut' projesi kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle, lösemi tedavisi gören bir çocuk hastanede ziyaret edildi. Ziyaret sırasında ekip, çocuğun moralini yükseltmeyi amaçlayarak birlikte vakit geçirdi ve keyifli anlar oluşturdu.

ziyaretin amacı:

Ziyaretin temel hedefi, tedavi sürecindeki minik hastaya destek sağlamak ve yüzünde bir tebessüm oluşturmak oldu. Belediye yetkilileri, birlikte geçirilen zamanın çocuğun hafızasında unutulmaz ve güzel bir hatıra olarak kalmasını temenni etti.

iş birliği vurgusu:

Proje, Büyükşehir Belediyesi ile paydaş kurumların koordinasyonuyla hayata geçirildi; bu kapsamda yürütülen etkinliklerin önemi ve sosyal desteğin rolü öne çıkarıldı. Ziyaret, hem moral desteği hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARA MORAL VE DESTEK OLMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ “BİR GÜLÜMSEME BİR UMUT” PROJESİ KAPSAMINDA ANLAMLI BİR ZİYARETTE BULUNDU.