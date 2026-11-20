Atatürk Üniversitesi, THE ISR 2027 sonuçlarıyla uluslararası konumunu güçlendirdi

Times Higher Education (THE) tarafından 18 Kasım 2026 tarihinde açıklanan 2027 Interdisciplinary Science Rankings (ISR) sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, dünya sıralamasında bir yılda kayda değer bir ilerleme göstererek 159'uncu sıradan 113'üncü sıraya yükseldi. Bu sonuç, üniversitenin disiplinlerarası bilimsel araştırmalardaki görünürlüğünü ve rekabet gücünü artırdığını ortaya koyuyor.

sıralamadaki yükseliş ve puan değişimleri:

Atatürk Üniversitesi, ISR 2026'ya göre dünya sıralamasında 46 basamak yükseliş gerçekleştirdi. Türkiye genelinde sıralamadaki konumu 9'unculuktan 6'ncılığa, devlet üniversiteleri arasında ise 6'ncı sıradan 4'üncü sıraya ilerledi. Kurumun genel performans puanı (Overall) ISR 2026'da 54,4 iken ISR 2027'de 58,7ye çıktı; böylece genel puanda 4,3 puanlık artış kaydedildi.

Değerlendirme bileşenlerinden Girdiler (Inputs) puanı finansman ve sanayi kaynaklı araştırma gelirlerindeki artışla birlikte 24,4ten 81,8e yükseldi. Çıktılar (Outputs) puanı ise bilimsel yayınlar ve disiplinlerarası etki gibi göstergelerle 57,1'den 58,2'ye çıktı. Bu veriler, üniversitenin kaynak tahsisi ve araştırma çıktılarındaki dengeli gelişimi işaret ediyor.

değerlendirme kapsamı ve uluslararası katılım:

THE ISR 2027, disiplinlerarası bilimsel araştırmaları ölçen bir sıralama olarak Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanıyor. 2027 versiyonu, dünya genelinde 102 ülke ve bölgeden 1.058 üniversiteyi kapsadı; bir önceki yıl bu sayı 94 ülke ve 911 üniversite idi. Türkiye'den dahil edilen üniversite sayısı ise ISR 2026'da 82 iken 2027'de 89'a yükseldi.

ISR, üniversiteleri disiplinlerarası araştırmaların yaşam döngüsünü temsil eden üç temel boyut ve toplam 11 performans göstergesi üzerinden değerlendiriyor. Bu boyutlardan Girdiler genel puanın yüzde 19