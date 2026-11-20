Berlin'den Mekke'ye 5 bin 300 kilometrelik iman yürüyüşü

Henüz 16 yaşındayken İslamiyet'i seçen Alman uyruklu Andreas Lemke, yıllar içinde yaşanan olumsuz deneyimler nedeniyle cami ve dini hayattan uzaklaştı. İnancını hiçbir zaman tamamen kaybetmemesine rağmen uzun süre düzenli bir dini yaşam sürdürmedi.

dönüş ve karar:

Hayatında derin bir değişim yaşayan 42 yaşındaki Lemke, yıllar sonra tanıştığı insanların etkisi ve yaşadığı manevi dönüşümle İslam'ı yeniden bilinçli biçimde yaşamaya başladı. Kasım 2025'te beş vakit namaza başlamasıyla birlikte eski arkadaş çevresiyle iletişimini kesti, sosyal medya hesaplarını kapattı ve oyunculuğu bıraktı. Lemke, hayatındaki fazlalıkları atarak Allah'ın rızasını kazanmayı ve insanlara faydalı olmayı artık en önemli amaç haline getirdiğini söylüyor.

yolculuk ve Türkiye'de karşılanışı:

Lemke, yürüyerek Mekke'ye ulaşma kararını uygulamaya koyarak 2 Ağustos 2026 tarihinde Berlin'den yola çıktı. Yanında yaklaşık 45 kilogram ağırlığındaki sırt çantasıyla başladığı yürüyüşte yaklaşık 110 gündür kilometreler kat ediyor. Yol boyunca ayaklarında yaralar oluştu, açlık ve soğukla mücadele etmek zorunda kaldı; ancak farklı ülkelerde ve farklı inançlardan insanlardan aldığı yardımlar yürüyüşünü sürdürmesini sağladı.

Rota üzerinde Sancak, Kosova ve Kuzey Makedonya üzerinden Türkiye'ye ulaşan Lemke, özellikle Türkiye'de karşılaştığı misafirperverlikten yoğun biçimde etkilendiğini ifade ediyor. 'Türkiye'ye geldikten sonra karşılaştığım misafirperverlik beni derinden etkiledi. Tanımadığım insanlar beni evlerine davet etti; yemek ve konaklama ihtiyaçlarımı karşıladılar. Türkiye'de gördüğüm ilgi sayesinde yeniden güç buldum,' diyor.

İstanbul'da Hisar Kapısı Derneği'nde ağırlanan Lemke'yle ilgilenen İlahiyatçı Tarihçi Yazar Said Şaşmaz, onun hikâyesini anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bundan yaklaşık 20 yıl önce Türklerden etkilenerek Müslüman oluyor. Fakat karşılaştıkları insanlar İslamiyet'in zor olduğunu dile getirerek onu soğutuyor. Yasak yasak diyerek kendisini korkutmuşlar. Daha sonra yeniden İslam yolunda ilerlemek istiyor. Oyunculuğu bırakıyor. Sosyal medya hesaplarını kapatıyor. Berlin'den Mekke'ye doğru yola koyuluyor. Uçakla değil de, yürüyerek gitmek istemesinin sebebi, yolda yaşadıklarını yeni açtığı hesaptan paylaşarak insanların islamiyeti seçmelerine vesile olması olmuş. O yüzden yürümeyi tercih etmiş. Allah kendi yoluna çıkanları hiç yalnız bırakmaz. 110 gündür yollarda, 180 günlük bir yol var.'

Lemke, kendisini ağırlayanlarla sohbet edip çayını içtikten sonra vedalaştı ve yürüyüşüne devam etti. Onun için bu yolculuk yalnızca bir fiziksel yol kat etmek değil; Mekke'ye ulaşarak hac ibadetini yerine getirmek, Allah'a daha yakın olmak ve hayatına kalıcı bir yön vermek amacı taşıyor.

ANDREAS LEMKE