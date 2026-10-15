Peşaver'de okul çatısının çökmesi can kaybına yol açtı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde Al Khair adlı özel bir okulun çatısı çöktü. Lady Reading Hastanesi (LRH), enkazdan getirilenlerin arasında 28 çocuk ile 1 öğretmen olduğunu açıkladı; toplam can kaybı 29 olarak bildirildi.

kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Olay yerine intikal eden ekipler arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Peşaver Emniyet Müdürü Miyan Said, felakette 40'tan fazla kişinin yaralandığını ve yaralıların çeşitli sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini bildirdi. LRH yetkilileri kaybedilenlerin hastaneye getirildiğini teyit etti.

resmi açıklamalar ve soruşturma:

Peşaver Bölge Valisi Afak Vezir, çatının çöküşü sonucu öğrencilerin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi ve yetkililere gerekli tüm tıbbi yardımın sağlanması ile arama-kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

Çatının çökme nedenine ilişkin henüz resmi bir belirleme yapılmadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer süreci takip ediyor.

PAKİSTAN'DA BİR OKULUN ÇATISININ ÇÖKMESİ 28'İ ÇOCUK, 1'İ ÖĞRETMEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 29 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 40'TAN FAZLA KİŞİ DE YARALANDI.