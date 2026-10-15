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Sosyal medyada yasa dışı bahis teşviği: 17 milyon liralık hareketlilikle şüpheli tutuklandı

Bolu jandarmasının teknik takibiyle sosyal medyada yasa dışı bahis paylaşan ve hesaplarında 16.930.861 TL hareketi görülen şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sosyal medyada yasa dışı bahis teşviği: 17 milyon liralık hareketlilikle şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerini özendirici paylaşımlar yaptığı belirlenen bir kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan banka hesabı incelemesinde 16 milyon 930 bin 861 TL tutarında para hareketliliği tespit edildi. Şüpheli, yürütülen çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

soruşturmanın seyri:

Ekipler, 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçu kapsamında 22 Eylül 2026 tarihinde sanal devriye ve teknik takip çalışması başlattı. Bu takipler sırasında şüphelinin sosyal medya paylaşımlarının yasa dışı bahis sitelerine teşvik edici nitelikte olduğu belirlendi.

arama ve el koyma işlemleri:

Adli makamdan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin ikamet ve eklentilerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ve 1 adet SIM kart ele geçirildi ve delil olarak el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Olay, ilgili suç kapsamında yürütülen takip ve banka incelemelerinin sonuçlandırılmasıyla adli sürece taşındı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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