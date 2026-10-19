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Petev: sahada üstünlük bizdeydi, bu sonuçtan ders çıkaracağız

Ivaylo Petev, Esenler Erokspor'a 4-2 yenildikleri maçta oyuncularının performansından memnun olduğunu ve bu sonuçtan çıkarılacak dersler olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 22:55

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Petev: sahada üstünlük bizdeydi, bu sonuçtan ders çıkaracağız

maçın özeti:

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca takımın kontrolü ele aldığı anlar ve çok sayıda gol pozisyonu üretmesine rağmen, savunmada yaşanan açıklar sonucu kalesinde dört gol gördü.

petev'in değerlendirmesi:

Teknik direktör Ivaylo Petev, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının bu akşam "bence en iyi maçımızı oynadık" diyerek performanstan memnun olduğunu belirtti. Petev, çok şans bulduklarını ve maç genelinde üç veya dört gol atabilecek pozisyonlar ürettiklerini aktardı.

Ancak Petev, savunmada "genel olarak kalemizde çok basit goller gördük" ifadelerini kullanarak bunun maçın sonucunu etkilediğini vurguladı. Özellikle ilk yarıda oluşturulan fırsatların değerlendirilememesinin sonuca yansıdığını söyledi.

Son olarak teknik adam, "bu maçtan çıkarılacak dersler, öğreneceğimiz şeyler var" diyerek bu sonuçla normal olmayan bir tablo görüldüğünü, kontrolün büyük bölümünün ellerinde olmasına rağmen sonuçtan memnun olmadıklarını ifade etti ve takımın bu deneyimi gelişim için kullanacağını belirtti.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, 4-2&#039;lik skorla mağlup oldukları Esenler Erokspor...

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, 4-2'lik skorla mağlup oldukları Esenler Erokspor maçından çıkarılacak dersler ve öğrenilecek şeyler olduğunu söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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