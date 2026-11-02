Pide fırınında yalnızlığı fırsat bilen yaşlı adamın sadaka kutusu olayı

Elazığ'da fırındaki hırsızlık anı kamerada

Elazığ'ın Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir pide fırınında yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kimliği tespit edilemeyen bir yaşlı adamın fırına girdiği ve içerde kimsenin olmadığını fark ettikten sonra hareket ettiği görülüyor.

Kamera kayıtlarına göre şahıs, kasanın üstünde duran sadaka kutusunu alıp, müdahale edecek kimse olmadığını görünce hızla olay yerinden uzaklaşıyor. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

görüntülerde neler görülüyor:

Kayıtlarda şahsın içeri girişinden sonra etrafa bakınması, kasanın bulunduğu bölgeye yönelmesi ve kutuyu almak için kısa sürede hareket etmesi net biçimde yer alıyor. Olay sırasında içerde müşteri veya çalışan olmadığı, bu nedenle müdahale yapılmadığı kayıtlarda açıkça fark ediliyor.

olayın önemi ve sonuçları:

Sadaka kutusunun alınması, hem iş yeri hem de bağış amaçlı kullanılan bir kutunun hedef olması açısından yerel halk için hassas bir konu oluşturuyor. Olayın güvenlik kamerasına yansıması, failin tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi açısından önemli bir delil niteliği taşıyor.

Yetkililer tarafından yapılmış resmi bir açıklama veya soruşturma bilgisi kaynak metinde yer almıyor; görüntülerdeki kişinin kimliğinin belirlenmesi halinde ilerleyen süreçte daha fazla bilgi paylaşılabilir.

ELAZIĞ’DA YAŞLI BİR ADAMIN PİDE FIRININDA BULUNAN SADAKA KUTUSUNU ÇALMA ANI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI