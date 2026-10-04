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Pınarbaşı göletinde erkek cesedi bulundu, soruşturma sürüyor

Malatya Battalgazi'de Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde piknik yapanların ihbarı üzerine bir erkek cesedi bulundu; kimlik tespiti ve otopsi bekleniyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:01

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pınarbaşı göletinde erkek cesedi bulundu, soruşturma sürüyor

Pınarbaşı göletinde ceset bulundu:

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde saat 13.00 civarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen bir ceset bulundu. Bölgede piknik yapan vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ile su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

çalışma ve bulgular:

Ekiplerin gölette yaptıkları arama sonucu şahıs sudan çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde ilk incelemeler tamamlandı.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

MALATYA&#039;NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN PINARBAŞI GÖLETİ&#039;NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

MALATYA'NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN PINARBAŞI GÖLETİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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