Pınargözü'nde dayanışma merkezi olacak köy konağının temeli atıldı

Pınargözü'nde temel atma töreni:

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyünde, köy konağı projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene il ve ilçe protokolü üyeleri ile köy sakinleri katıldı.

Konağın amaç ve işlevi:

Planlanan köy konağı, köy halkının sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayacak ortak bir mekan olarak hizmet verecek. Proje, geleneksel dayanışmanın yaşatılacağı, çeşitli etkinlik ve toplantıların düzenlenebileceği bir alan oluşturmayı hedefliyor.

Törenin detayları ve yapım süreci:

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen törende konağın temeline ilk harç döküldü. Konak, belirlenen program çerçevesinde inşa edilerek tamamlandıktan sonra hizmete alınacak.

PINARGÖZÜ KÖY KONAĞININ TEMELİ ATILDI