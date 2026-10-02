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Pınargözü'nde dayanışma merkezi olacak köy konağının temeli atıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Pınargözü köyünde sosyal ve idari ihtiyaçlara cevap verecek köy konağı için temel atma töreni düzenlendi; protokol ve köylüler katıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Pınargözü'nde dayanışma merkezi olacak köy konağının temeli atıldı

Pınargözü'nde temel atma töreni:

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyünde, köy konağı projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene il ve ilçe protokolü üyeleri ile köy sakinleri katıldı.

Konağın amaç ve işlevi:

Planlanan köy konağı, köy halkının sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayacak ortak bir mekan olarak hizmet verecek. Proje, geleneksel dayanışmanın yaşatılacağı, çeşitli etkinlik ve toplantıların düzenlenebileceği bir alan oluşturmayı hedefliyor.

Törenin detayları ve yapım süreci:

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen törende konağın temeline ilk harç döküldü. Konak, belirlenen program çerçevesinde inşa edilerek tamamlandıktan sonra hizmete alınacak.

PINARGÖZÜ KÖY KONAĞININ TEMELİ ATILDI

PINARGÖZÜ KÖY KONAĞININ TEMELİ ATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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