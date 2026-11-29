maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Serkan Özbalta maçın gelişimi ve takımının performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

özbalta'nın maç yorumu:

Özbalta, maça gelirken Fenerbahçe'nin favori olduğunu ve bekledikleri atmosferin oluştuğunu söyledi. Emre Belözoğlu yönetimindeki takımın hafta içinde üç maç dış sahada oynamasının ardından taraftar desteğiyle öne çıktığını belirtti. Rakibin topa sahip olacağını bilerek iyi bir savunma yapmayı ve kazandıkları toplarla hücuma çıkmayı hedeflediklerini anlattı.

Maçtaki planlarının, ikinci yarı başında yedikleri erken gollerle bozulduğunu ifade eden Özbalta, 65. dakikaya kadar dengeyi koruyabilseler maça ortak olabileceklerini düşündüklerini söyledi. Özbalta, sözlerini "Hak eden takım Fenerbahçe’ydi" diyerek tamamladı ve rakibi tebrik etti.

ligdeki eşitsizlik uyarısı:

Maç sonrası konuşmasında ligdeki mali ve kalite farklarına dikkat çeken Özbalta, harcama limitlerinin düşürülmesi gerektiğini, oyuncu kalitesi bakımından ciddi uçurumlar bulunduğunu vurguladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi ekiplerle karşılaşırken bazı takımlara karşı sadece savunma yapabildiklerini söyledi.

Topu oynamak isteyen bir teknik direktör olarak sürekli topun arkasından koşmanın kendisine keyif vermediğini belirten Özbalta, "3 tane şampiyonluk yaşadım. Ben de böyle oynamak istiyorum" dedi ve sözlerini "Haddinizi bilmezseniz bu skor çok daha farklı yerlere gelebilir" uyarısıyla sürdürdü.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, planlarının ikinci yarı başında yedikleri gollerle sona erdiğini belirterek, "Hak eden takım Fenerbahçe’ydi" dedi.